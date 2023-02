Judiciário rejeita pedidos de Edinho sobre herança de Pelé

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo rejeitou dois pedidos do ex-goleiro Edinho sobre a herança deixada por Pelé. O ex-jogador pediu ao tribunal para que fosse nomeado inventariante da herança e solicitou que o Judiciário decrete o segredo de Justiça. Inventariante é quem fica responsável pela administração dos bens até o Judiciário decidir sobre a partilha. Em decisão publicada na semana passada, a juíza Suzana Pereira da Silva, da 2ª Vara de Famílias e Sucessões, rejeitou as duas solicitações. As informações foram publicadas pelo portal Uol.

De acordo com a magistrada, "não se pode nomear o filho como inventariante, salvo se a cônjuge sobrevivente não possuir interesse ou condições de assumir o encargo". "O inventário é de interesse não somente da parte peticionária, mas, também, de eventuais credores e herdeiros".

Edinho pediu o segredo de Justiça por entender que "a notoriedade de Pelé sempre foi alvo e objeto de pessoas e veículos de imprensa mal-intencionados".

O Judiciário deu 15 dias para a viúva de Pelé, Márcia Aoki, se manifestar no processo se tem interesse em ser a inventariante da herança.

O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de câncer.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.