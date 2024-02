Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda-feira

Apoie o 247

247 - Começa nesta segunda-feira, dia 5, o julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de agressão sexual por uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha.

A expectativa é de que o julgamento demore pelo menos três dias, quando serão ouvidos depoimentos da vítima, testemunhas e do atleta.

Ao todo, estão previstos os depoimentos de 22 testemunhas, incluindo amigas que acompanhavam a vítima na boate na noite do incidente, funcionários do local que ajudaram a mulher após as agressões, amigos do jogador e até a esposa de Daniel na época dos fatos.

Peritos e autoridades que prestaram atendimento à jovem também serão ouvidos, informa Carta Capital.

No fim de novembro, o Ministério Público espanhol solicitou uma pena de nove anos de prisão para Alves, de 40 anos, que está em prisão provisória desde janeiro.

O jogador, que inicialmente negou conhecer a jovem, mudou sua versão diversas vezes, mas acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, mas consensuais.

A Corte é composta por três juízes, que darão uma sentença em conjunto.





