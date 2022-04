Juninho Pernambucano chama Delgatti de "herói" por desmascarar o "pequeno juiz" Sergio Moro

Apoie o 247

247 - O ex-jogador de futebol Juninho Pernambucano afirmou pelo Twitter neste sábado (9) que o hacker Walter Delgatti Neto é um "herói que estará nos livros" por ter desmascarado o "pequeno juiz" Sergio Moro (União Brasil-SP).

Declaração foi feita em postagem na qual o ex-atleta compartilha um podcast chamado "O Código do Russo", que trata da atuação de Moro na Lava Jato. "Sergio Moro não foi apenas um juiz que atuou em alguns processos judiciais de grande repercussão, sua atuação mudou a atuação do Judiciário brasileiro. Sem uma interferência externa - a Vaza Jato -, Moro estaria livre para impor a sua visão perigosa do Código Penal, o Código do Russo - como era conhecido pelos próximos. Esse é um podcast sobre a ascensão e queda de Sergio Moro", diz a sinopse do material.

"Devia passar nas escolas esse podcast. Como deixaram esse pequeno juiz fazer tudo que fez com o país e ainda estar aí, impune? Ele só não imaginava que existia Walter Delgatti, herói que estará nos livros", escreveu o ex-jogador.

Walter Delgatti Neto foi o hacker que extraiu mensagens dos celulares de procuradores da Lava Jato e as encaminhou à imprensa, originando a Vaza Jato, série de reportagens que escancarou os abusos e ilegalidades cometidas pela força-tarefa.

