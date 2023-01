Justiça aceita denúncia contra Daniel Alves por assédio sexual

Apoie o 247

MADRI (Reuters) - O ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira Daniel Alves está sob investigação por uma alegação de que teria assediado sexualmente uma mulher em uma boate na Espanha no mês passado, informou a Suprema Corte da Catalunha nesta terça-feira.

Alves nega qualquer irregularidade.

O tribunal de Barcelona disse em comunicado que abriu processo "por um suposto crime de assédio sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado".

A declaração não cita especificamente o nome de Alves, mas uma porta-voz do tribunal confirmou à Reuters que ele é o objeto da queixa. Ela disse que o caso está sob investigação, mas que a corte não tem mais informações.

A imprensa espanhola tem noticiado que uma mulher acusa Alves de tocá-la por baixo de sua roupa íntima sem seu consentimento quando ela estava com amigos em uma boate em dezembro de 2022.

Um porta-voz de Alves, procurado pela Reuters para comentar, disse que o jogador "nega veementemente" todas as acusações. Alves está atualmente no México jogando pelo Pumas.

O lateral se tornou o brasileiro mais velho a disputar uma partida da Copa do Mundo quando foi capitão da seleção no jogo contra Camarões, no Catar, no início de dezembro.

