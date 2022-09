Justiça bloqueia contas de Vampeta

Apoie o 247

247 - Ex-jogador do Corinthians e pentacampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, Vampeta teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça de São Paulo por uma dívida com a Escola Castanheiras, localizada em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

Segundo o Metrópoles, a dívida gira em torno de R$ 294 mil, de acordo com o que consta no processo judicial que a escola abriu no ano de 2015. As filhas do ex-atleta, hoje com 19 e 21 anos, frequentaram a instituição de ensino em 2013.

Vampeta afirma não ter assinado nenhum contrato com a escola e diz que os pagamentos eram obrigação de sua ex-esposa. O argumento, porém, não foi aceito pela juíza Renata Bittencourt Couto da Costa: "os genitores se obrigam, de modo conjunto à satisfação de determinadas obrigações familiares", mesmo sem a assinatura do contrato. Assim como Vampeta, a mãe das meninas também responde na Justiça.

Segundo a defesa da mãe, as mensalidades estão em atraso porque a pensão de Vampeta às filhas não foi paga. “As mensalidades escolares realmente são devidas e não foram pagas, justamente porque Vampeta não pagou a pensão devida às filhas, cujos valores seriam utilizados para pagar a escola. A ação foi interposta contra a mãe, por ser ela a responsável pelas filhas, e contra o pai, por ser ele o responsável financeiro. Ainda que assim não fosse, como bem asseverou a juíza, a responsabilidade é de ambos os genitores”, disse a advogada Eva Petrella.

A 5ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, cobra do ex-jogador R$ 495 mil em dívidas alimentícias para as duas filhas. O caso começou em 2018, época em que Vampeta deixou de fazer três pagamentos.

As jovens entraram na Justiça pedindo para que a rádio onde o pai trabalha deposite o salário do ex-jogador até o limite de R$ 495 mil.

