Justiça de Santo André determina busca por ex-craque celebridade

247 - O ex-jogador Marcelinho Carioca é procurado pela polícia de São Paulo após imbróglio jurídico. Ele é procurado há mais de um ano e meio por uma dívida feita com um hospital em um hospital paulista. Na época, o astro do futebol buscava tratar a mãe, que se encontrava doente.

De acordo com a Istoé, o processo é referente à acusação da antiga advogada de Ronan Maria Pinto, ex-presidente da empresa que administrou o Santo André por seis anos. Segundo a mulher, Marcelinho não pagou a internação da mãe dele, que morreu em 2009, de câncer, no hospital Sírio Libanês, avaliada em R$ 123 mil.

Nos últimos dias, a justiça de Santo André publicou ofício solicitando a busca pelo ex-jogador, que se encontra no momento foragido. O primeiro endereço onde as autoridades tentaram achar Marcelinho foi o da Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba ou no gabinete do prefeito local.

Sem sucesso, em uma outra petição realizada no dia 10 de fevereiro, ficou determinado que o ex-atleta fosse procurado no endereço da Rádio Top FM, em Guarulhos, onde participava de um programa de esportes.

Claudia Ferreira se declara como antiga assistente de Ronan Maria Pinto e resolvia problemas pessoais, além de atender clientes do empresário, sendo Marcelinho Carioca um deles. O ex-jogador defendeu o Santo André no final da carreira entre 2007 e 2009.

