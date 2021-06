Justiça manda Caio Ribeiro pagar dívida de R$ 3,4 milhões

Defesa do comentarista quer usar imóvel avaliado em R$ 4,5 milhões como garantia de pagamento. Bradesco contesta valor edit

247 - O comentarista esportivo da TV Globo Caio Ribeiro foi ordenado pela Justiça a pagar uma dívida de R$ 3,4 milhões contraída junto ao Bradesco. A informação é de Diego Garcia, no UOL.

Segundo os advogados do banco, a dívida foi contraída após concessão de crédito no valor de R$ 3 milhões em abril de 2018.

No ano seguinte, Caio apresentou dificuldades financeiras e renegociou o pagamento. No entanto, o banco alega que o comentarista continuou sem pagar as prestações.

A defesa do ex-jogador pretende usar um imóvel avaliado em R$ 4,5 milhões como garantia de pagamento. O banco avalia o imóvel em um valor menor que a dívida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.