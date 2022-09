Justiça manda soltar torcedor do Flamengo preso por assédio a jornalista

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar Marcelo Benevides Silva, nesta quinta-feira (8), após o torcedor do Flamengo ser preso por assédio à repórter da ESPN Jéssica Dias antes da partida dessa quarta-feira (7) no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Detido em flagrante, Marcelo foi para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a decisão do juiz Marcello Rubioli, o torcedor não poderá sair do estado do Rio sem autorização judicial, não poderá ter contato com vítima e testemunhas, exceto se parentes; e não ficou proibido de frequentar jogos do Flamengo enquanto o processo não for concluído.

