LeBron James sobre invasão do Capitólio: "e se maioria fosse negra?"

247 - Após perder para o San Antonio Spurs, na quinta-feira, 7, o craque do Los Angeles Lakers LeBron James participou de coletiva de imprensa, onde, além de falar sobre o jogo, comentou a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio - Congresso Americano.

“O que teria acontecido se maioria fosse negra?”, questiona. “Vivemos em duas Américas. E esse foi um excelente exemplo disso ontem, e se você não entende isso ou não vê isso depois de ver o que viu ontem, então você realmente precisa dar um passo para trás.”

Em seu perfil do Instagram, o atleta explicou:

“Você compreende agora!? Eu sei a resposta para isso. Você ainda não sabe, porque o que quer que aconteça com você, você não será julgado, não te olharão como louco, ou será acorrentado, espancado, enforcado, morto a tiros por causa da cor da sua pele! Nós vivemos em duas Américas e foi tudo transmitido ao vivo direto do Capitólio”, escreveu.

Ele também criticou Donald Trump, que estimulou os manifestantes a invadir a sede do Legislativo norte-americano. “Ele não se preocupa com ninguém além de si mesmo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ele não se preocupa com este país. Ele não se preocupa com sua família”, afirmou.

