Lewis volta a vencer o genro de Piquet, com capacete em homenagem ao movimento LGBTQIA+

Piloto inglês agora está a 8 pontos de Max Verstappen e ainda faltam duas corridas para o fim do campeonato edit

247 - Uma semana após vencer em Interlagos, Lewis Hamilton ganhou mais uma, agora no GP do Qatar.

Com isso, ele se aproximou ainda mais de Max Verstappen, genro do bolsonarista Nelson Piquet, na disputa pelo título do Mundial de Pilotos.

Faltam duas corridas para o fim do campeonato.

Hamilton está a oito pontos do genro de Pirquet, que chegou em segundo e ganhou um ponto extra pela melhor volta.

Antes da corrida no Brasil, onde Verstappen teve longas conversas com Piquet, que foi tricampeão mundial, diferença era de 21 pontos.

Neste domingo, Hamilton largou na pole e não foi ameaçado por nenhum outro piloto.

Hamilton venceu com um capacete com a bandeira do movimento LGBTQIA+.

No país, homossexuais podem ser condenados à morte. Fã declarado de Ayrton Senna, Hamilton já ocupa o lugar mais alto no pódio dos cidadãos mundiais conscientes e sensíveis às causas dos direitos humanos.