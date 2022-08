Líder Cruzeiro faz 2 a 0 no Tombense e abre larga vantagem na Série B

Os gols saíram no segundo tempo, com os atacantes Bruno Rodrigues e Daniel Júnior edit

Agência Brasil - O Cruzeiro sobrou diante do Tombense na noite deste sábado (6) com vitória por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, no encerramento da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram no segundo tempo, com os atacantes Bruno Rodrigues e Daniel Júnior.

A Raposa segue na liderança, agora com 49 pontos, e está cada vez mais próxima de garantir a classificação antecipada para a Série A do Brasileirão. Já o conterrâneo Tombense caiu para a sexta posição, com 32 pontos.

Oportunidades não faltaram para os donos da casa abrirem o placar no primeiro tempo. A pressão foi total. Aos oito minutos, Chay disperdiçou cobrança de falta, chutando para fora. Dez minutos depois, ele teve outra boa chance: recebeu o passe no meio da área e chutou forte por cima do gol. Na sequência, foi a vez do lateral direito Zé Ivaldo mandar um bola venenosa, mas o goleiro Felipe Garcia salvou o gol do Tombense. Antes do término da primeira etapa, o volante Neto Moura quase marcou o primeiro da Raposa, mas a bola foi para fora.

Na volta do intervalo, a Raposa finalmente abriu o placar logo aos três minutos. Marcando na saída de bola do adversário, Daniel Júnior deu um passe de primeira para o recém-contratado Bruno Rodrigues abrir o marcador no Mineirão. Depois, aos 23, Bidu disparou pela esquerda e cruzou na medida para Daniel Júnior mandar para o fundo da rede e selar a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.

