Linfoma de Hodgkin: entenda o câncer de Caio Ribeiro

247 - O comentarista da Globo e ex-jogador Caio Ribeiro, que está tratando um câncer, contou que o procedimento de quimioterapia a que está sendo submetido busca curar o linfoma de Hodgkin.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de (chance de) cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa", disse o comentarista de 46 anos.

O linfoma de Hodgkin é um câncer que se origina no sistema linfático, responsável por produzir e as células de defesa do organismo, além de drenar e filtrar o excesso de líquido do corpo. Ele é identificado ao notar-se caroços, muitas vezes indolores, no pescoço, nas axilas e na virilha, por exemplo.

O tratamento consiste em quimioterapia, radioterapia, anticorpos monoclonais e quimioterapia de alta dose com transplante de medula. O linfoma de Hodgkin apresenta alto índice de cura com quimioterapia.

