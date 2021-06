Lira diz que é "inoportuno" realizar Copa América no Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), criticou a realização da Copa América no Brasil em 2021. “Acho que é uma polêmica desnecessária neste momento, no sentido tanto de discutir quanto de fazê-la. É inoportuna, não tinha necessidade” edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), em entrevista à rádio 97 FM, do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 1, criticou a realização da Copa América no Brasil em 2021, em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Acho que é uma polêmica desnecessária neste momento, no sentido tanto de discutir quanto de fazê-la. É inoportuna, não tinha necessidade”, afirmou o parlamentar.

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou em seu perfil no Twitter no início da noite desta terça que está confirmado que o Brasil sediará a Copa América, apesar da pandemia de coronavírus, que já registrou mais de 450 mil mortes por Covid-19.

“Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência!”, celebrou o ministro. “O Brasil, que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este”, completou.

As partidas acontecerão nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, sem público. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que havia se manifestado favorável à realização do evento, voltou atrás e barrou jogos no estado.

O anúncio da sede - que ainda não estava confirmado - provocou forte repercussão negativa nesta segunda-feira (31). O evento aconteceria na Argentina, mas o país desistiu de ser sede em decorrência do agravamento da Covid.

Jair Bolsonaro já havia deixado praticamente certa a confirmação mais cedo nesta terça. “No que depender de mim e de todos os ministros, inclusive o ministro da Saúde, já está acertado, haverá Copa América no Brasil”, disse a apoiadores no Palácio da Alvorada.

O médico Miguel Nicolelis protestou contra a notícia de que o Brasil sediará a Copa América e fez um apelo para que os brasileiros pressionem os jogadores.

“Brasileiros têm que encher as redes sociais de jogadores brasileiros e estrangeiros com pedidos para que suas seleções boicotem a Copa América porque o povo brasileiro não quer que esta competição seja realizada no Brasil em nenhuma hipótese. Jogadores precisam saber o que se passa aqui”, postou Nicolelis no Twitter.

Os jogadores brasileiros e o técnico da seleção brasileira não vão se pronunciar sobre a decisão criminosa do governo brasileiro e da CBF de promover uma competição internacional esportiva num país onde 2500 pessoas morrem diariamente por causa de uma pandemia fora de controle? — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) June 1, 2021

