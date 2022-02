Lula pede técnico brasileiro, e não português, no Corinthians

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a sua opinião, em entrevista exclusiva à Rádio Banda B na manhã desta terça-feira (15/2), sobre quem deveria assumir o comando do seu time do coração, o Corinthians. Segundo ele, não é preciso buscar esse novo profissional fora do país.

“Na verdade, acho uma ‘papagaiada’ isso de técnico português. Respeito todo mundo, mas Portugal não tem tradição no futebol ou técnicos melhores do que os nossos. Acho um absurdo. Eu gostava do Sylvinho (treinador demitido no início do mês), ele tinha um trabalho sincero”, comentou Lula.

