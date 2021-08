Mãe da medalhista Rayssa Leal recebe Bolsa Família, programa estabelecido pelo PT

A mãe da skatista Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, é uma das beneficiárias do programa Bolsa Família, desde pelo menos 2013, segundo o Portal da Transparência do governo federal edit

247 - A mãe da skatista Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, é uma das beneficiárias do programa Bolsa Família, desde pelo menos 2013, segundo o Portal da Transparência do governo federal. O Bolsa Família foi instituído em 2003, tendo sido um dos primeiros projetos sociais do governo do ex-presidente Lula (PT).

O caso destaca a importância de programas sociais petistas entre os atletas que representam o Brasil na delegação no Japão. Medalhista de ouro e prata neste ano, a ginasta Rebeca Andrade iniciou carreira no esporte em projeto do PT.

Andrade se tornou a primeira brasileira a ganhar medalha olímpica na ginástica artística e a primeira brasileira a ganhar duas medalhas em uma mesma edição dos jogos olímpicos.

Ela começou a treinar aos quatro anos, no Ginásio Bonifácio Cardoso, da prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, durante a gestão do prefeito Elói Pietá, do PT.

