Mãe de Mariano, lateral do Atlético Mineiro, morre durante jogo da Copa do Brasil

Mariano, a diretoria do Galo, os atletas, comissão técnica, funcionários do Clube e a Massa Atleticana dividem com você a dor por esta enorme perda.



Que Deus conforte seu coração e de sua família e receba de braços abertos a nossa querida Dona Celina.#ForçaMariano pic.twitter.com/Rf2yLgn7rU

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE