Mais de 30 são presos durante confronto entre torcedores do Vasco e do Flamengo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais prenderam neste domingo (4) 32 membros de torcidas organizadas no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), os detidos eram torcedores do Vasco que tinham se envolvido com um "intenso" confronto com flamenguistas.

Um homem apontado como diretor da torcida Jovem do Flamengo foi preso pelo 16º BPM (Olaria) em um ponto de encontro de torcidas organizadas. Ele transportava uma arma de fogo e munições em um veículo.

continua após o anúncio

No Centro de Niterói, a polícia encontrou bombas de fabricação artesanal e bastões de madeiras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: