Mais de 700 bebês com o nome 'Pelé' nasceram no Peru em 2022

Apoie o 247

ICL

247 - Um total de 738 crianças com o nome Pelé nasceu no Peru em 2022. A informação foi publicada pela agência de notícias AFP.

De acordo com uma lista publicada pelo Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec) do Peru no final de 2022, os bebês foram registrados como Pelé, Rey Pelé, Edson Arantes ou Edson Arantes do Nascimento, nome completo do ex-jogador.

>>> Presidente da Petrobrás renuncia ao cargo e governo Lula indica nome de Jean Paul Prates

O Rei de Futebol morreu no dia 29 de dezembro aos 82 anos após um câncer de cólon.

O velório do ex-jogador, que acontece durou 24 horas e acabou na manhã desta terça, reuniu cerca de 230 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura do município de Santos (SP).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.