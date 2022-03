Manchester United pode sofrer debandada de 16 jogadores, revela jornal

Segundo o The Sun, jogadores em final de contrato e infelizes com a atual situação da equipe podem deixar os Red Devils edit

Metrópoles - A situação do Manchester United segue complicada. Após a goleada sofrida no clássico contra o Manchester City, novas situações que criam ainda mais fumaça nos bastidores do clube. Segundo o jornal The Sun desta segunda-feira (7/3), cerca de 16 jogadores podem deixar a equipe ao fim da temporada.

O motivo principal para essa saída em massa seriam uma série de contratos que chegará ao fim no meio de 2022. Esses são os casos de Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata e Edinson Cavani. Sem acordo com renovação de contrato, os jogadores devem sair de forma gratuita, sem que o clube interessado tenha que pagar uma multa rescisória.

Um dos casos que a publicação enfatiza é a do craque Cristiano Ronaldo. O português poderá deixar o elenco dos Red Devils, caso a equipe não consiga a classificação para a Champions League do ano que vem.

