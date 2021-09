Maradona ganha estátua gigante na Venezuela

Apoie o 247

TrendsBR - Diego Armando Maradona, o eterno craque da Seleção Argentina, será homenageado com um centro esportivo em seu nome na cidade de Puerto Cabello, região de Carabobo, na Venezuela.

De acordo com a revista argentina El Gráfico, a instalação deve ser inaugurada ainda em setembro de 2021 e terá a maior estátua da América Latina dedicada ao vitorioso atacante que morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A iniciativa de construção do centro esportivo é de Rafael Lacava, governador de Carabobo, informa a revista. O político deu sinal verde para que a escultura de 10 m fosse erguida em homenagem ao ex-capitão da Seleção Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1986 no México.

O complexo possui 2.400 m² de área construída na comunidade do Porto II, sob “um conceito moderno e urbano que promove a necessidade de compartilhar e interagir”, diz El Gráfico.

O centro esportivo Diego Armando Maradona terá um moderno campo de futebol, áreas para treinamento dos jogadores e espaços para a prática do futebol de rua.

Além do futebol, o local terá murais biográficos com diversas expressões artísticas, onde os visitantes poderão conhecer os principais momentos da carreira do “camisa 10”. Murais e expressões artísticas variadas recriam os fatos mais importantes da carreira de sucesso nos clubes que Maradona atuou.

Em princípio, a chamada Galeria de Murais terá 860 m² de arte, afirma a revista argentina, usando paredes de 5 m de extensão.

Diego Armando Maradona (Photo: Reprodução) Reprodução

