Marta anuncia casamento com companheira de time e se declara: “história que estamos escrevendo juntas”

VAI TER CASÓRIO 💍



A rainha Marta vai balançar o véu da noiva mais uma vez - agora, literalmente! Eleita seis vezes melhor do mundo, a craque anunciou o noivado com a jogadora Toni Deion, do Orlando Pride. Parabéns ao casal! ❤️🌈 pic.twitter.com/Fs0bPAaRoo