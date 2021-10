Maurício Souza usa conta com 500 seguidores para pedir desculpas por fala homofóbica

Jogador ficou em silêncio no Instagram, onde tem mais de 200 mil seguidores. Patrocinadores oficiais do Minas Tênis Clube, Gerdau e Fiat condenaram a publicação em que Maurício atacava a DC Comics edit

Revista Fórum - Apesar de ter uma conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram, o jogador de vôlei Maurício Souza usou um perfil no Twitter com menos de 500 pessoas para se desculpar pelas falas homofóbicas onde atacava a DC Comics por anunciar que o novo Super-Homem seria bissexual.

Provavelmente pressionado pelo Minas Tênis Clube, já que os principais patrocinadores reagiram à publicação e pediram uma retratação do time, Maurício escreveu que, após “refletir muito”, “pedia desculpas pelo posicionamento”.

“Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas e diretoria do Clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpas a todos a quem desrespeitei ou ofendi, esta não foi minha intenção”, afirmou o atleta.

