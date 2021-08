Medalhistas receberão bônus de R$ 4,6 milhões do COB após recorde de pódios em Tóquio

247 - As 21 medalhas conquistadas pela delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 renderão R$ 4,6 milhões aos atletas que subiram ao pódio em todas as modalidades (individual, dupla e equipe).

Os sete ouros, seis pratas e oito bronzes - melhor desempenho do Brasil em todas as edições das Olimpíadas - serão convertidos em bônus pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que vai distribuir os valores de acordo com a cor da medalha.

De acordo com reportagem do GE, em anúncio feito em junho, o COB informou que o ouro valeria R$ 250 mil para indivíduos, R$ 500 mil para times com até seis integrantes e R$ 750 mil para equipes com sete ou mais; a prata tem prêmios entre R$ 150 mil e R$ 450 mil; e o bronze vai de R$ 100 mil a R$ 300 mil. As quantias são oriundas de verbas de patrocínios privados da entidade.

Ainda segundo a reportagem, a ginasta Rebeca Andrade, que levou duas medalhas (ouro no salto e prata no no individual geral), por exemplo, embolsa R$ 400 mil com as conquistas. Por equipe, a seleção masculina de futebol, com o ouro, leva R$ 750 mil para dividir entre os convocados.

O COB divulgou uma lista com os nomes dos medalhistas bonificados e os valores que serão recebidos.

Atleta Esporte Resultado Valor (em reais) Martine/Kahena Vela Ouro 500 mil Italo Ferreira Surfe Ouro 250 mil Rebeca Andrade Ginástica artística Ouro 250 mil Ana Marcela Maratona Aquática Ouro 250 mil Hebert Conceição Boxe Ouro 250 mil Isaquias Queiroz Canoagem Ouro 250 mil Futebol masc. Ouro 750 mil Vôlei fem. Prata 450 mil Bia Ferreira Boxe Prata 150 mil Rebeca Andrade Ginástica artística Prata 150 mil Pedro Barros Skate Prata 150 mil Kelvin Hoefler Skate Prata 150 mil Rayssa Leal Skate Prata 150 mil Bruno Fratus Natação Bronze 100 mil Fernando Scheffer Natação Bronze 100 mil Alison dos Santos Atletismo Bronze 100 mil Thiago Braz Atletismo Bronze 100 mil Daniel Cargnin Atletismo Bronze 100 mil Mayra Aguiar Judô Bronze 100 mil Abner Teixeira Boxe Bronze 100 mil Laura Pigossi/Luisa Stefani Tênis Bronze 200 mil

