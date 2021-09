Medvedev atropela Djokovic e vence o US Open

Medvedev tornou-se o terceiro campeão russo do torneio de simples masculino do Grand Slam edit

Da CNN – O número 2 do mundo, Daniil Medvedev, ganhou seu primeiro título de um torneio de Grand Slam neste domingo (12), ao bater o número 1 do mundo, Novak Djokovic, em três sets (6-4, 6-4, 6-4) na final do Aberto dos Estados Unidos.

Medvedev tornou-se o terceiro campeão russo do torneio de simples masculino do Grand Slam. O jogador de 25 anos conquistou seu primeiro título importante em sua terceira tentativa no US Open, e se tornou o nono campeão individual masculino do aberto nos últimos 14 anos.

