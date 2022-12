Medvedev parabeniza Argentina por mundial e manda recado a britânicos: 'devolvam as Malvinas aos argentinos'

“Parabéns à Argentina por sua vitória. Grã-Bretanha, devolva as Ilhas Malvinas à Argentina!”, escreveu o Vice-Presidente do Conselho de Segurança da Rússia no Twitter edit

247 - O Vice-Presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev, parabenizou a Seleção da Argentina pela conquista do tricampeonato mundial no Catar neste domingo, 18, e aproveitou para fazer uma reivindicação política: “Grã-Bretanha, devolva as Ilhas Malvinas à Argentina!”

“Parabéns à Argentina por sua vitória. Grã-Bretanha, devolva as Ilhas Malvinas à Argentina!”, escreveu no Twitter.

Congrats to Argentina on its victory. Britain, give the Malvinas Islands back to Argentina! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 19, 2022

Ilhas Malvinas é um arquipélago oficialmente controlado pela Inglaterra, localizado no sul do oceano Atlântico, na plataforma continental da Patagónia, em território marítimo da Argentina. Na década de 1980, os governos argentino e inglês entraram em guerra pela disputa do território.

Nesse sentido, uma disputa entre a Seleção Argentina e a Seleção da Inglaterra na Copa de 1986 — vencida pelos argentinos — foi uma expressão da luta entre os dois países, repleta de simbolismo para a população argentina, que eternizou o gol de mão de Maradona, a famosa “mão de Deus”.

