Mercedes e rivais condenam ataques racistas a Hamilton após batida polêmica

247- A Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo e a Mercedes se juntaram em um comunicado condenando os ataques racistas que Lewis Hamilton sofreu nas mídias sociais após a polêmica batida com Max Verstappen durante o GP da Grã-Bretanha, no último domingo (18). Ao criticar a atitude do inglês no lance, ocorrido na primeira volta da corrida e que acabou fazendo com que Verstappen tenha que ter passado pelo hospital para exames, inúmeros comentários tinham conotação racista, com emojis de macaco e outras ofensas. A equipe de Verstappen, a Red Bull, apoiou publicamente o comunicado. A reportagem é do portal UOL.

Hamilton foi considerado culpado pela batida e foi punido com 10s, mas mesmo assim venceu a corrida e tirou 25 pontos em relação a Verstappen no campeonato, diminuindo a vantagem do holandês para oito pontos.

"Durante e após o GP da Grã-Bretanha, Lewis Hamilton foi sujeito a muitos ataques racistas nas mídias sociais depois de uma colisão durante a prova. A Fórmula 1, a FIA e a Mercedes condenam esse comportamento da maneira mais forte possível. Essas pessoas não têm lugar em nosso esporte e pedimos que elas sejam responsabilizadas pelos seus atos. A Fórmula 1, a FIA e os pilotos estão trabalhando para construir um esporte com mais diversidade e inclusão, e esses ataques online devem ser salientados e eliminados."

A reportagem ainda informa que a Red Bull publicou em suas mídias sociais que, "embora sejamos rivais na pista, estamos todos unidos contra o racismo. Condenamos ataques racistas de qualquer tipo contra nossa equipe, nossos rivais e nossos torcedores. Estamos enojados e tristes ao ver os ataques racistas sofridos por Lewis nas mídias sociais após a colisão com Max. Não há desculpa para isso, e certamente não há lugar para isso em nosso esporte. Quem estiver por trás disso precisa ser responsabilizado."

A Honda, que fornece motores para a Red Bull, também se pronunciou contra os ataques, assim como a Aston Martin, a McLaren e outros times.

