Mesmo sob estado de emergência, cartola diz que Tóquio terá Olimpíada

247 - O jornalista Edgard Alves, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, relata que “a Olimpíada de Tóquio continua castigada pela pandemia. A Covid-19 insiste em desenhar uma interrogação no debate sobre a realização ou não dos Jogos. As incertezas martelam a cabeça dos interessados no tema, faltando dois meses para o desfile de abertura”.

Segundo o jornalista, “o risco à saúde provocado pelo coronavírus exige uma avaliação responsável e cuidadosa ao extremo, desprovida de interesses escusos (entre os quais lucros astronômicos) para que seja levado a sério qualquer plano de garantia de segurança nos Jogos. É repugnante admitir a chance, mesmo que remotíssima, de qualquer jogo de interesse envolvendo a Olimpíada”.

“A saúde de ninguém, dentro do Japão e, depois dos Jogos, fora daquele país, deve correr risco por ocorrências geradas a partir do evento olímpico. Por isso, vale aqui a comparação do copo com água até o meio com as opiniões dos dirigentes esportivos e políticos japoneses que têm a responsabilidade da decisão sobre os Jogos”, ressalta.

“Pressionado entre a pandemia e o pouco tempo até a abertura das disputas daqui a cerca de 60 dias, o COI (Comitê Olímpico Internacional) está disposto a manter o calendário. O vice-presidente da entidade, John Coates, que supervisiona os preparativos olímpicos, disse que os Jogos acontecerão mesmo que haja um estado de emergência. O cartola acrescentou que os planos de que a organização dispõe para garantir a segurança e a proteção dos atletas e da população do Japão se baseiam nas ‘piores circunstâncias possíveis’. Ele nada falou especificamente sobre os riscos de o encontro das delegações servir para possível propagação mundial de variantes do coronavírus”, relata Alves.

