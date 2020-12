Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os finalistas do prêmio "The Best" da FIFA

Sergio Ramos, do Real Madrid, e Thiago Alcântara, do Liverpool, ficaram de fora edit

Reuters - O argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e o polonês Robert Lewandowski são os finalistas que vão concorrer ao prêmio "The Best", atribuído pela FIFA anualmente ao melhor futebolista da temporada, anunciado nesta sexta-feira (11).

Lewandowski, o maior artilheiro do Bayern na Liga dos Campeões e Bundesliga, era um claro favorito para ganhar o prêmio Ballon d'Or na temporada passada, mas o prêmio teve que ser cancelado devido à pandemia, a primeira vez que isso aconteceu em seus 64 anos de história.

No entanto, o atacante polonês ainda terá a oportunidade de dizer pela primeira vez que é o melhor jogador do mundo se receber o prêmio da FIFA, que será entregue no dia 17 de dezembro.

Na lista de finalistas, que sempre gera discussão, não houve grandes jogadores da temporada, como o zagueiro do Real Madrid Sergio Ramos e o meia do Liverpool Thiago Alcântara, que conquistou a Champions League pelo Bayern de Munique.

Quanto ao prêmio de melhor técnico, a lista inclui o argentino Marcelo Bielsa, que promoveu o Leeds United à Premier League após 16 anos; e os alemães Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, e Jürgen Klopp, de Liverpool.

Também entre os possíveis vencedores estão os uruguaios Giorgian De Arrascaeta e Luis Suárez - para o prêmio Puskas -, o brasileiro Alisson -para melhor goleiro - e a chilena Christiane Endler - para melhor goleira.

