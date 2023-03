‘Messi, estamos te esperando’: ataque a tiros e bilhete assustam família do jogador

Apoie o 247

247 - O supermercado da família da esposa do atacante argentino Lionel Messi, Antonela Rocuzzo, foi alvo de tiros nesta quinta-feira (2) na cidade de Rosário (Argentina).

Além do ataque, os autores deixaram um bilhete destinado ao jogador argentino. “Messi, estamos te esperando. Javkin (prefeito de Rosário) é um traficante, ele não vai cuidar de você”.

Celia Cuccitini, mãe do jogador, enviou um comunicado a uma rádio argentina e se diz preocupada com a situação. Ao todo, foram 14 tiros contra a fachada do estabelecimento da família Rocuzzo.

O presidente argentino, Alberto Fernández, se pronunciou sobre o ocorrido e condenou os vários problemas de violência na cidade.

