Messi realiza primeiro treino com o PSG

247 - O atacante argentino Lionel Messi fez na manhã desta quinta-feira (12) o primeiro treino pelo Paris Saint-Germain, no Centro de Treinamento do clube francês, Camp des Loges.

O atacante Mbappé divulgou no Twitter imagens do encontro com o novo jogador do time. "Bem-vindo a Paris, Leo", escreveu.

O argentino não tem condições de jogar neste fim de semana. O PSG enfrenta o Strasbourg no sábado (14), pelo Campeonato Francês.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE