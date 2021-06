Messi revela preocupação com a Covid-19 na Copa América: “é um risco para todos”

O craque argentino revelou ter apreensões relacionadas à pandemia do novo coronavírus na Copa América no Brasil.“É um risco para todos podermos nos contagiar com a Covid-19" edit

247 - Às vésperas da estreia da Argentina na Copa América, contra o Chile, Lionel Messi revelou ter apreensões relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, o craque argentino destacou a possibilidade de infecção durante o torneio. A informação é do portal do Globo Esporte.

“É um risco para todos podermos nos contagiar com a Covid-19. Nos preocupa, tentamos nos cuidar, fazer tudo que nos dizem. Não é fácil. Vamos enfrentar outras seleções, também há risco de contágio. Vamos fazer o possível para que não aconteça, mas muitas vezes não depende de nós. Pode acontecer”, afirma.

A Copa América começou neste domingo, com vitória do Brasil sobre a Venezuela por 3 a 0 , mas perdeu em audiência. O fiasco foi tamanho que o STB, detentor da transmissão, perdeu a audiência para o Domingão do Faustão durante toda a transmissão da partida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.