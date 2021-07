Messi se recusa a fazer piada com o Brasil durante comemoração do título da Argentina e chama atenção de outros jogadores

247 - Lionel Messi se recusou a cantar uma música que provoca o Brasil durante a comemoração da seleção argentina após a vitória na final da Copa América, no último sábado, no Maracanã. A informação é do portal UOL.

Messi e outros jogadores argentinos estavam pulando no gramado e fazendo festa com a torcida argentina quando alguns atletas começaram a cantar uma música que provoca brasileiros. A canção diz que Maradona é maior que Pelé.

Porém, assim que ouviu as primeiras palavras da música, Messi fechou a cara, fez sinal de negativo, virou as costas e saiu do local.

