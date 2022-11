Metade dos brasileiros vê "muitas chances" de o Brasil ser hexa no Catar

Pesquisa Ipec mostra que 69% dos brasileiros estão empolgados com a Seleção edit

247 - Pesquisa Ipec divulgada pelo jornal O Globo nesta sexta-feira (11) aponta que 69% dos brasileiros estão empolgados com a Seleção do país e que 80% acreditam que o Brasil tem chances de ser hexa. A Copa do Mundo começa em nove dias.

Metade do país está ainda mais otimista e vê "muitas chances" de o Brasil ser campeão.

Segundo a pesquisa, 25% dos entrevistados se dizem "desanimados" em relação à Copa.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre 3 e 8 de novembro em 128 cidades. Uma parte menor da amostra foi entrevistada após a convocação, no dia 7.

