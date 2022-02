Mídia chinesa comenta como a Olimpíada de Inverno Pequim 2022 se tornou “realmente excepcional”

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, avaliou os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 como "realmente excepcionais" durante a cerimônia de encerramento do evento esportivo, realizada na noite do último domingo (20) em Pequim.

Desde 2008 até 2022, e desde os Jogos Olímpicos de Verão até os Jogos Olímpicos de Inverno, a China comprovou ser um praticante firme do ideal olímpico através de ações práticas.

Como Pequim, a única cidade sede tanto das Olimpíadas de Verão como das Olimpíadas de Inverno, se tornou mais uma vez “excepcional”?

Isso reside, antes de tudo, na implementação pela China de seus compromissos com o mundo, ao ter organizado um mega-evento esportivo “simples, mas seguro e espetacular”, fazendo brilhar o espírito olímpico de “mais alto, mais rápido, mais forte e juntos”.

Esta foi a primeira edição de jogos esportivos de escala global que aconteceu na data prevista. Em 17 dias, mais de 2,8 mil atletas de 91 delegações concorreram, com autossuperação e quebrando muitos recordes olímpicos.

A China, que foi o país anfitrião, conquistou nove medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze, estabelecendo um novo recorde na história de sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Fora das arenas, a concretização da meta de “incentivar 300 milhões de pessoas a praticar esportes de gelo e neve” tornou a China um país de esportes de inverno e também abriu uma nova era para esta modalidade no mundo.

Conforme estimativas do COI, o valor do mercado de esportes de inverno da China chegará a 150 bilhões de dólares até 2025, o que impulsionará significativamente os esportes de gelo e neve no mundo.

Além disso, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim contribuíram com intercâmbios entre as culturas oriental e ocidental e estabeleceram uma ponte para aumentar o conhecimento mútuo e diminuir divergências.

A integração de muitos elementos chineses, tais como o desenho do emblema de Pequim 2022 e de estádios de competições, apresentou o significado da cultura chinesa e mostrou que “todas as civilizações humanas merecem ser apreciadas e suas culturas compartilhadas por toda a humanidade”.

Já para os trabalhos antiepidêmicos, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim obtiveram resultados satisfatórios. Segundo as estatísticas, a taxa de testes positivos dentro do ciclo fechado de Pequim 2022 foi de apenas 0,01%. Isso evidenciou os efeitos do conceito do governo chinês de sempre priorizar a vida e a saúde do povo e também contribuiu com a luta contra a Covid-19 no mundo.

Além do mais, a realização das Olimpíadas de forma ambientalmente responsável e com apoio científico também demonstrou os esforços chineses na promoção da eco-civilização e desenvolvimento sustentável global.

O mais importante é que perante a pandemia e os múltiplos desafios da humanidade, a realização a tempo dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim injetou forças de união e paz ao mundo. O “som da primavera” ouvido em Pequim 2022 ficará registrado na história.