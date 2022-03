Mídia chinesa destaca que Jogos Paralímpicos de Inverno foram os melhores e mostram progresso dos direitos humanos no país

China estabeleceu um padrão muito alto para as cidades anfitriãs do futuro, disse o presidente do Comitê Paralímpico Internacional edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, realizada no domingo (13), o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, disse que a China estabeleceu um padrão muito alto para as cidades anfitriãs do futuro. Ele afirmou que as Paralimpíadas de Inverno de Pequim são as melhores que ele já viu.

Por que Pequim 2022 conseguiu ser o melhor? Isso, na verdade, resultou do desenvolvimento dos direitos humanos na China.

Em nove dias, cerca de 600 atletas de 46 países e regiões se superaram nos campos de competições, provando com ações que "pessoas com deficiência também podem viver uma vida maravilhosa”. A delegação chinesa conquistou 18 medalhas de ouro, 20 de prata e 23 de bronze e ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas, tanto na contagem de ouros quanto na geral, alcançando os melhores resultados na história da participação do país nos Jogos Paralímpicos de Inverno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O desempenho excelente da delegação chinesa reflete a prosperidade da causa esportiva das pessoas com deficiência na China e as conquistas obtidas pelo país em direitos humanos. Por exemplo, desde 2016, a China tem promovido “Festival de Esportes de Gelo e Neve das Pessoas com Deficiência” em seis anos consecutivos, com a participação de 300 mil deficientes. Outro exemplo é que nos postos de serviço abrangente de base, 81% das entradas e saídas, 56% dos balcões de atendimento e 38% dos banheiros foram construídos e renovados sem barreiras. Estes constituem um perfil da proteção de direitos humanos na China.

Atualmente, os deficientes representam 15% da população mundial. Eles são também membros iguais da humanidade. Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing parecem um espelho que não só traz calor e comoção às pessoas, mas também reflete o progresso de direitos humanos da China, mostrando ao mundo a importância de desenvolvimento inclusivo, de modo a contribuir com a sabedoria chinesa ao aperfeiçoamento de governança de direitos humanos do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE