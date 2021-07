Mídia chinesa divulga opiniões de Xi Jinping sobre o espírito olímpico

Rádio Internacional da China - Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram no dia 23 de julho na capital japonesa. A China enviou a maior equipe na história para participar de um evento esportivo fora do país. O presidente chinês, Xi Jinping, tem prestado muita atenção ao desenvolvimento do setor de esportes e falou, em várias ocasiões, sobre o espírito olímpico e o sonho chinês de ser um país forte nesta área.

Ao se encontrar com a delegação chinesa para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, Xi Jinping afirmou que os resultados das competições refletem não só no número de medalhas conquistadas, como também na apresentação do espírito olímpico, que é o autoaperfeiçoamento e a autossuperação.

Ao se reunir com o presidente do Conselho Olímpico Asiático, Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, em 14 de janeiro de 2015, Xi Jinping disse que o esporte é uma causa sagrada na China e seu desenvolvimento no país é uma contribuição para a humanidade. O governo chinês sempre valorizou o desenvolvimento do setor esportivo e o papel do Movimento Olímpico no desenvolvimento social.

Durante uma conversa por telefone com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, em 25 de janeiro de 2021, o líder chinês destacou que a China está disposta a trabalhar junto com os outros países para contribuir com a realização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Tóquio e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, assim como vencer, o mais rápido possível, a pandemia da Covid-19, recuperar a economia mundial e garantir a segurança e saúde dos povos de todos os países.

