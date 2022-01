Mídia chinesa diz que Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim mostram força para unir o mundo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Daqui a um mês, serão abertos os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Todo o mundo está ansioso para desfrutar de um evento esportivo genuíno que possa ajudar a construir uma ponte entre diferenças e unir mais forças, para levar unidade e esperança à humanidade no contexto da pandemia.

O presidente do COI, Thomas Bach, escreveu recentemente na revista "Olympic Review" que os Jogos Olímpicos de Inverno serão um momento importante para unir o mundo com paz, amizade e solidariedade. Em sua mensagem de Ano Novo de 2022, Bach enfatizou que o apoio da comunidade internacional à competição é óbvio: "Somente quando todos respeitarem os Jogos Olímpicos e todos têm a convicção de que as diferenças políticas devem ser superadas, poderemos cumprir a missão de unir o mundo."

Sendo a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de verão e de inverno, Pequim não decepcionará. Atualmente, a preparação está nos detalhes finais. Os 12 pavilhões esportivos já estão concluídos e prontos para a competição. As três Aldeias Olímpicas e o Centro de Mídia entraram em operação. Entre 5 de outubro e o fim de dezembro de 2021, 10 competições internacionais e duas nacionais, além de três semanas de treinamento, foram realizadas para testar a estrutura olímpica.

PUBLICIDADE

"Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte, Juntos" é o lema do esporte olímpico ao mundo. Daqui a um mês, Pequim oferecerá uma edição simples, segura e extraordinária dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Vamos juntos por um futuro compartilhado!

PUBLICIDADE