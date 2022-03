Mike Tyson lança balas de Cannabis em formato de orelha e viraliza

As balas, chamadas de Mike Bites, são infusionadas com THC (substância psicoativa da Cannabis) edit

247 - O ex-pugilista norte-americano Mike Tyson viralizou ao lançar o mais novo produto de sua empresa, a Tyson 2.0: balas infusionadas com THC (substância psicoativa da Cannabis).

O produto, batizado de 'Mike Bites', têm o formato de uma orelha humana mordida na parte de cima, em referência a uma das lutas mais polêmicas da carreira de Tyson, em 1997.

Na ocasião, o então pugilista mordeu a orelha direita do oponente Evander Holyfield, sendo desclassificado do Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Ele ainda teve a licença de boxe revogada e foi multado em US$ 3 milhões.

"Santas orelhas! Vá buscar seu Mike Bites agora", escreveu Tyson nas redes sociais.

Tyson é empresário do ramo da Cannabis desde 2017. Ele atua na Califórnia, onde o consumo recreativo da substância é liberado.

