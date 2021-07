Milena Titoneli vence haitiana na repescagem e disputa bronze no taekwondo

247 - Pela categoria até 67 kg do Taekwondo, a brasileira Milena Titoneli venceu a haitiana Lauren Lee, por 26 a 5 nesta segunda-feira (26), na primeira luta da repescagem. Com a vitória, Milena garantiu vaga na disputa da medalha de bronze e enfrenta Ruth Gbagbi, da Costa Marfim, bronze no Rio-2016 e campeã mundial em 2017.

No minuto final do primeiro round, Milena Titoneli encaixou uma sequência de bons socos, aproveitou mais uma punição para a haitiana e ganhou por 12 a 2, de acordo relatos publicados pelo portal Uol.

No segundo round, Milena encaixou dois chutes na cabeça, abrindo 18 a 2 antes dos 30 segundos do assalto. Depois a pontuação foi para 20 a 4. Antes do fim, a brasileira deu mais um chute na cabeça, um golpe no peito e sofreu uma punição por sair do local de luta: 24 a 5.

No início do terceiro round, Milena marcou dois pontos, de cara, anotando 26 a 5. Por consequência, a luta foi encerrada antes do fim do assalto por causa da vantagem superior a vinte pontos.

