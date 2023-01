'Minha missão será levar o esporte para toda a população'', diz ministra dos Esportes

Apoie o 247

247 - Recém-empossada no ministério do Turismo, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser disse que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a missão de levar o esporte para toda a população. “Sempre tive essa postura de lutar pelo esporte para todos: esporte para crianças, para jovens, para adultos. Algo que vai além do esporte de competição. Sempre fui uma das únicas vozes a falar sobre isso. Ao me convidar, é porque ele quer o que eu defendo”, disse Ana Moser ao jornal O Globo.

“Ele [Lula] tem falado em todos os discursos que o objetivo do governo é acabar com a fome, atender a população pobre, o SUS funcionar, educação de qualidade para todos. Então, ele pediu essa revolução também no esporte”, completou.

Na entrevista, ela também destacou que não pretende alterar mecanismos de apoio ao esporte de alto rendimento, como o Bolsa Atleta. “Não tem porque mudar o Bolsa Atleta. Só se for para melhorar. São escolhas a serem feitas, mas não no sentido de cortar porque agora queremos fazer esporte para todo mundo”.

Nesta direção, a ministra destacou que pretende propor alterações na Lei Geral do Esporte, que vem sendo discutida pela Câmara dos Deputados. “A lei ainda não está 100%. Vejo mais problemas nas questões que queremos implementar e tem a ver com o fundo nacional, que no primeiro momento foi desenhado para financiar o esporte de participação. Temos que focar no Plano Nacional de Esporte. A população precisa ser mais atendida. Nós pretendemos fazer uma nova proposta de texto e debater com o Congresso”, assegurou.

Questionada sobre a inclusão de atletas trans no mundo esportivo, a ministra ressaltou que é preciso “aprofundar” a discussão. “Eu preciso me aprofundar mais nisso. É um dilema moral, social e científico. O esporte é um meio tradicionalmente conservador, pragmático, mas ao mesmo tempo tem que estar dentro do espírito do tempo atual”, disse.

