Ministério da Saúde respalda decisão da Anvisa de suspender Brasil e Argentina

247 - O Ministério da Saúde respaldou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender, enquanto ela já valia, a partida entre Brasil e Argentina, neste domingo (5). Quatro atletas argentinos apresentaram informações sanitárias falsas ao ingressar em território nacional e, por isso, não poderiam jogar.

"O Ministério da Saúde informa que apoia e reconhece as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autoridade em saúde responsável pelas ações de vigilância sanitária do país", declarou a pasta, segundo o jornalista Jamil Chade, no UOL.

O presidente-diretor da agência reguladora, Antonio Barra Torres, defendeu que os quatro atletas argentinos em questão -- Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso -- sejam deportados do Brasil.

