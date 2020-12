Ministério Público do Rio diz que analisa representações contra festa de Neymar em Mangaratiba

Após grande repercussão do evento promovido pelo atacante para 150 pessoas em sua mansão, Promotoria de Justiça pode adotar “medidas eventualmente cabíveis” edit

Revista Fórum - A já famosa festa de Réveillon na mansão de Neymar, para 150 pessoas, em plena pandemia do coronavírus, enfim, parece ter provocado uma reação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). O órgão divulgou uma nota oficial na qual afirma estar analisando representações sobre o evento.

“Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis”, diz um trecho do comunicado.

Com isso, é possível que sejam adotadas medidas, conforme as atuais regulamentações definidas pelos órgãos responsáveis, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, secretaria de Ordem Pública do Município e subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano.

