Ministro australiano veta entrada de Kelly Slater no país sem vacina

Após defender o posicionamento do tenista Novak Djokovic, surfista norte-americano pode sequer entrar no país caso não se vacine edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ministro de Esportes da Austrália, Richard Colbeck, afirmou durante uma entrevista ao portal australiano The Age que a lenda do surfe, Kelly Slater, não poderá entrar no país para competir pelo Circuito Mundial de Surfe caso não se vacine contra a Covid-19.

A etapa que Slater irá disputar está marcada para acontecer em Abril. Ele já ficou de fora do campeonato do Havaí, em dezembro, por não ter se imunizado contra a Covid.

Richard afirmou que caso o surfista não tome o imunizante estará proibido de entrar no país.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE