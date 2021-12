Morre Antonia Monroe Mancini, mãe de Vagner Mancini

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Morreu nesta segunda-feira (6), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Antonia Monroe Mancini, mãe do treinador da equipe de futebol do Grêmio, Vagner Mancini.

A causa da morte não foi divulgada.

O sepultamento de Antonia estava marcado para as 16h desta segunda-feira, em Ribeirão Preto.

PUBLICIDADE

Mancini deve voltar a Porto Alegre na terça-feira (7). Na quinta (9), o Grêmio recebe o campeão Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da senhora Antonia Monroe Mancini, mãe do nosso técnico Vagner Mancini. Nos solidarizamos com amigos e familiares, desejando força para superar este momento de grande dor", manifestou o clube pelo Twitter.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE