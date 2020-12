Morre aos 80 anos Humberto Biondi, jornalista que entrevistou Maradona pela 1ª vez na TV

O falecimento do repórter ocorre menos de uma semana após a morte do ex-jogador argentino edit

Amanda Gil, Metrópoles - O jornalista que entrevistou Diego Maradona pela primeira vez na TV, Humberto Biondi, morreu nesta segunda-feira (30/11), aos 80 anos. O falecimento do repórter ocorre menos de uma semana após a morte de Maradona.

De acordo com o jornal argentino Clarín, “Tito” Biondi, como era conhecido, morreu em decorrência de um câncer no rim. Ele entrevistou o ex-jogador no início da década de 1970, quando Diego ainda estava no começo de sua carreira no Argentino Juniors.

