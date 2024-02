Morre aos 80 anos o ex-piloto Wilson Fittipaldi, irmão de Emerson Fittipaldi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O automobilismo brasileiro perdeu nesta sexta-feira (23) Wilson Fittipaldi, aos 80 anos de idade, informa o g1. O ex-piloto de Fórmula 1 veio a falecer na cidade de São Paulo, onde estava internado desde dezembro no Hospital Prevent Senior, na Zona Sul da capital.

Wilson Fittipaldi foi hospitalizado após um incidente durante um almoço de Natal, quando se engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Na ocasião, também comemorava seu aniversário de 80 anos. Desde então, sua condição de saúde teve altos e baixos, com relatos de espasmos e a necessidade de sedação ao longo de sua internação. O ex-piloto foi submetido a procedimentos médicos delicados, incluindo traqueostomia, após ser desentubado.

continua após o anúncio

Wilson era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, com quem iniciou sua carreira no automobilismo na década de 60. Sua passagem pela Fórmula 1 ocorreu em 1972 e 1973, participando de 38 Grandes Prêmios. Seu melhor resultado foi um quinto lugar no GP da Alemanha em 1973.

A família Fittipaldi tem uma longa tradição no automobilismo, com o pai de Wilson e Emerson, conhecido como 'Barão Fittipaldi', atuando como narrador de corridas no rádio. Hoje, o legado da família é mantido com Pietro Fittipaldi, piloto reserva da equipe Haas na Fórmula 1.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: