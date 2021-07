Morre o narrador Jacir de Oliveira, vítima da Covid-19

Nesta terça-feira (06) o esporte paranaense lamenta a partida do narrador Jacir de Oliveira, em decorrência das complicações da Covid-19.



O Coritiba lamenta a morte do profissional, que por muitas vezes narrou momentos de glória do Coxa!

Desejamos força aos familiares e amigos pic.twitter.com/t0JxZEPnWy