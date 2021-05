Mourão diz que Copa América no Brasil representa 'menos risco' do que na Argentina

Após Argentina, com alta de casos na Covid, e Colômbia, em crise política, desistirem do torneio, Brasil aceitou sediar o evento, mesmo com alertas de terceira onda. Conmebol agradeceu a Jair Bolsonaro edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (31) que a realização da Copa América no Brasil representa “menos risco” do que na Argentina, que seria a sede do torneio. A informação é do portal G1.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o Brasil como nova sede na manhã desta segunda.O planejamento inicial da Conmebol era fazer o torneio na Colômbia e na Argentina. Nas últimas semanas, às voltas com crise política e manifestações de rua, a Colômbia disse que não conseguiria receber o torneio. Na sequência, foi a vez da Argentina abrir mão, em razão da alta dos casos de Covid no país.

“Vamos dizer o seguinte, que é menos.... Não é que seja mais seguro, é menos risco. Não é mais. É menos. O risco continua”, disse Mourão a jornalistas na saída do Palácio do Planalto.

Críticas

Internautas criticaram a CBF e o governo de Jair Bolsonaro após a decisão. Internautas ressaltam que o evento será realizado no país no momento em que uma terceira onda de Covi-19 ameaça a população e apenas 20% dos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina.

A entidade ainda informa que os jogadores participantes do campeonato serão vacinados, sem citar a imunização de toda a equipe responsável pela logística e realização do evento, assim como a imprensa, que irá cobrir presencialmente o evento.





