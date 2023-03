Mulher que se envolveu com ex-ídolo de gigante do futebol brasileiro detona atleta: “pediu para tirar a vida do meu filho”

Apoie o 247

247 - Maiára Quiderolly e o ex-atacante Jô, do Corinthians, tiveram um filho enquanto mantinham uma relação extraconjugal . Nesta quinta-feira (30), a influencer utilizou as redes sociais para desabafar e chamou o atleta de “pai de bosta”. Ela explicou que ainda não recebeu pensão do atleta.

“Estou cansada da mídia querer colocar a culpa só em mim, estou cansada de ser errada em tudo. Não estou falando que não fui errada, eu pago, paguei e vou pagar as consequências do meu erro pelo resto da vida, porque graças a este meu erro, de escolher um pai bost* para o meu filho e eu vou carregar este fardo pelo resto da minha vida”, pontuou Maiára, de acordo com o Metrópoles.

Maiára contou, ainda, que Jô pediu para que ela abortasse a gravidez. “Se ele não quer ser pai, tudo bem, problema dele. Eu não faço questão de um pai que pediu para eu tirar a vida do meu filho. Porque, sim, foi me proposto a não continuar a gestação. Foi proposto interromper essa benção divina que é o meu filho, mexeram com o meu psicológico totalmente. Me falaram coisas absurdas”, encerrou.

