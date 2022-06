Mulheres trans são proibidas de jogar na liga mundial de rugby feminino

Apoie o 247

247, com Reuters - A International Rugby League (IRL) proibiu mulheres transgênero de jogar em partidas internacionais femininas de rugby até novo aviso. Em comunicado, a IRL disse que está "continuando o trabalho para revisar e atualizar as regras" e "procurará usar a próxima Copa do Mundo para ajudar a desenvolver uma política abrangente de inclusão". A proibição estará em vigor para a Copa do Mundo da Liga de Rugby, que vai começar na Inglaterra em 15 de outubro.

A imprensa mundial repercutiu esta semana a discussão sobre a participação de atletas transgêneros, que terão uma "categoria aberta" somente em competições de natação.

No Rugby, a Liga Internacional afirmou ter revisado "a participação de transgêneros na liga internacional de rugby em janeiro e fevereiro de 2021 e considerou diversos desenvolvimentos relevantes no esporte mundial".

"O Comitê Olímpico Internacional (COI) concluiu que é responsabilidade de cada esporte e de seu órgão regulador determinar como um atleta pode estar em uma vantagem desproporcional em comparação com seus pares – levando em consideração a natureza diferente de cada esporte".

"É decepcionante. Somos seres humanos iguais a todos os outros", disse à Reuters a mulher transgênero Caroline Layt, que jogou a liga feminina de rugby de elite na Austrália após a transição.

"Isso só diz a crianças trans e adultos trans que você não é digno. Nem se incomode. Nem se incomode em aparecer. Qual é o ponto?"

Outros esportes têm políticas que restringem atletas transgêneros nas principais competições femininas, incluindo rugby union, ciclismo e futebol australiano.

O Comitê Olímpico Internacional, no entanto, disse em novembro que nenhum atleta deve ser excluído da competição com base em uma vantagem injusta, deixando para as federações esportivas decidir.

A União Ciclística Internacional disse na semana passada que reforçou suas regras de elegibilidade.

